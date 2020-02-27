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Лента
Матч-центр
Моя команда
Федерико Рикка
№18
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
1 дек. 1994 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Брюгге
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
5
Брюгге
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе