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Лента
Матч-центр
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Кевин Римейн
№34
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Французская Гайана
Дата рождения
23 февр. 1991 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2015/2016
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
ПСЖ
1 : 0
Нант
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
1
Нант
0
был в запасе
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
23:00
Страсбур
1 : 1
ПСЖ
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
23:00
был в запасе
Страсбур
1
ПСЖ
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
18:00
ПСЖ
5 : 0
Амьен
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
18:00
был в запасе
ПСЖ
5
Амьен
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
18:15
Ницца
0 : 3
ПСЖ
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
18:15
был в запасе
Ницца
0
ПСЖ
3
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Кан
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Кан
0
был в запасе