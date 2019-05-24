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Арбер Зенели
№17
Нападающий
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Команда
Реймс
Гражданство
Косово
Дата рождения
25 февр. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Реймс
3 : 1
ПСЖ
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Реймс
3
ПСЖ
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Реймс
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Бордо
0
Реймс
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Кан
3 : 2
Реймс
82'
82'
82'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
82'
был в запасе
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 3
Ним
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
3
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Анжер
1 : 1
Реймс
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Реймс
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Монако
0 : 0
Реймс
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монако
0
Реймс
0
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
Реймс
1 : 1
Лилль
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
Страсбур
4 : 0
Реймс
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Нант
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
9'
9'
9'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
9'
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Амьен
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Монпелье
2 : 4
Реймс
47'
47'
47'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
47'
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Реймс
4
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Реймс
2 : 0
Ренн
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Реймс
2
Ренн
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Реймс
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Тулуза
1
Реймс
1
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
23:00
Реймс
2 : 1
Марсель
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
23:00
был в запасе
Реймс
2
Марсель
1
был в запасе