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Матч-центр
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Шеральдо Бекер
№27
Нападающий
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Команда
Унион
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 февр. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Унион
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Аугсбург
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Унион
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 1
Унион
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Фортуна
2
Унион
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
1
Унион
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Унион
2
Кельн
0
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 70' - 90'
Шальке-04
2
Унион
1
минуты: 70' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Майнц
2 : 3
Унион
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Унион
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Унион
1 : 0
Герта
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Унион
1
Герта
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Унион
0
минуты: 1' - 90'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Унион
1
Айнтрахт
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Байер
2 : 0
Унион
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Унион
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3 : 1
Боруссия
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Унион
3
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 67'
Аугсбург
1
Унион
1
минуты: 1' - 67'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Унион
0 : 4
РБ Лейпциг
82'
82'
82'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 58' - 90'
Унион
0
РБ Лейпциг
4
минуты: 58' - 90'