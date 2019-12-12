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Матч-центр
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Райан Томас
№30
Полузащитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Новая Зеландия
Дата рождения
20 дек. 1994 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ПСВ
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Спортинг
4
ПСВ
0
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
4
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
ПСВ
0
ЛАСК
0
был в запасе