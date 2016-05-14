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Жозе Корреа
№99
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Гвинея-Биссау
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
Сассуоло
3 : 1
Интер
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Сассуоло
3
Интер
1
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:30
Верона
3 : 3
Интер
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:30
был в запасе
Верона
3
Интер
3
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
Интер
1 : 0
Кьево
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Интер
1
Кьево
0
был в запасе