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Риккардо Фьямоцци
№28
Защитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Торино
1 : 0
Дженоа
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Торино
1
Дженоа
0
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Дженоа
3 : 4
Палермо
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Дженоа
3
Палермо
4
был в запасе
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
был в запасе
Дженоа
1
Фиорентина
0
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
Интер
2 : 0
Дженоа
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Дженоа
0
был в запасе
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
21:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Дженоа
3 : 1
Ювентус
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
3
Ювентус
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Лацио
3 : 1
Дженоа
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Лацио
3
Дженоа
1
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Удинезе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Аталанта
3 : 0
Дженоа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
3
Дженоа
0
был в запасе
25.10.2016
25 окт. 2016
вт
21:45
Дженоа
3 : 0
Милан
25.10.2016
25 окт. 2016
вт
21:45
минуты: 78' - 90'
Дженоа
3
Милан
0
минуты: 78' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:00
Сампдория
2 : 1
Дженоа
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:00
был в запасе
Сампдория
2
Дженоа
1
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Эмполи
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 88' - 90'
Дженоа
0
Эмполи
0
минуты: 88' - 90'
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
16:00
Болонья
0 : 1
Дженоа
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Болонья
0
Дженоа
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Дженоа
1 : 1
Пескара
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
1
Пескара
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Дженоа
0 : 0
Наполи
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Дженоа
0
Наполи
0
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
Сассуоло
2 : 0
Дженоа
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Дженоа
0
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Кротоне
1 : 3
Дженоа
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Кротоне
1
Дженоа
3
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Дженоа
3 : 1
Кальяри
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 90' - 90'
Дженоа
3
Кальяри
1
минуты: 90' - 90'