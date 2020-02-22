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Лента
Матч-центр
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Сандер Берге
№32
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
14 февр. 1998 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'