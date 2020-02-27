Томас Оувеян
№38
Полузащитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
24 июня 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
ЛАСК
2 : 0
АЗ Алкмаар
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
ЛАСК
2
АЗ Алкмаар
0
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ЛАСК
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
АЗ Алкмаар
1
ЛАСК
1
был в запасе