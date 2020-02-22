Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Самир (Каэтано Сантос)
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Удинезе
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 дек. 1994 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
СПАЛ
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Удинезе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
3
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Рома
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
74'
74'
74'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
7
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
55'
55'
55'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Удинезе
1 : 3
Парма
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Парма
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Милан
0
минуты: 1' - 90'