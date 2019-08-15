Янио Бикель
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 июня 1995 (24) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Заря
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
ЦСКА
1 : 0
Осиек
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Осиек
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
9.07.2019 9 июля 2019 вт 20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
9.07.2019 9 июля 2019 вт 20:30
был в запасе
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
был в запасе