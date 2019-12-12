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Матч-центр
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Яссин Аюб
№8
Полузащитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 марта 1994 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Порту
3
Фейеноорд
2
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
был в запасе