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Тимо Летшерт
№15
Защитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 мая 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Сассуоло
0 : 1
Рома
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Сассуоло
0
Рома
1
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
Интер
1 : 2
Сассуоло
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
был в запасе
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Сассуоло
1
Сампдория
0
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
был в запасе
Кротоне
4
Сассуоло
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
Сассуоло
1 : 0
Фиорентина
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Сассуоло
1
Фиорентина
0
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
6
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Сассуоло
0 : 1
Болонья
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Кальяри
0 : 1
Сассуоло
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
Торино
3 : 0
Сассуоло
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
был в запасе
Торино
3
Сассуоло
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Сассуоло
0 : 0
Дженоа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Сассуоло
0
Дженоа
0
был в запасе