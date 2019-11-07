Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роббин Рюйтер
№25
Вратарь
Подписаться
Команда
Сандерленд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 марта 1987 (33) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
4
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
ПСВ
0
ЛАСК
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
ПСВ
3
Спортинг
2
был в запасе