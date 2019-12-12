Ренато Тапиа
№42
Полузащитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Перу
Дата рождения
28 июля 1995 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Порту
3
Фейеноорд
2
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
был в запасе
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Янг Бойз
2 : 0
Фейеноорд
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Янг Бойз
2
Фейеноорд
0
был в запасе
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
90'
90'
90'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
2
Порту
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
41'
41'
41'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'