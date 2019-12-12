Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрик Боттегин
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Фейеноорд
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
31 авг. 1987 (32) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
19'
90'
19'
90'
19'
90'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
19'
минуты: 1' - 90'
Порту
3
Фейеноорд
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 0
Фейеноорд
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Янг Бойз
2
Фейеноорд
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
70'
70'
70'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
2
Порту
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'