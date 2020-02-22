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Чарли Адамс
№34
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 февр. 1995 (25) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Саутгемптон
1
Бернли
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 78' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 80'
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 80'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Эвертон
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Саутгемптон
1
Челси
4
минуты: 81' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
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