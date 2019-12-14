Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрик Эльшлегель
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 сент. 1995 (24) года
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
0
Боруссия
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе