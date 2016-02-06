Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мохамед Шаиби
№47
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
16:00
Монако
1 : 0
Ницца
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
16:00
был в запасе
Монако
1
Ницца
0
был в запасе
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
21:00
Монако
2 : 0
Бастия
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
21:00
был в запасе
Монако
2
Бастия
0
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
19:00
Анжер
3 : 0
Монако
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
19:00
минуты: 80' - 90'
Анжер
3
Монако
0
минуты: 80' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
Монако
4 : 0
Тулуза
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Монако
4
Тулуза
0
был в запасе