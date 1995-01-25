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Лента
Матч-центр
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Штефан Шимич
№56
Защитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 янв. 1995 (25) лет
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Англия
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Чехия
2
Англия
1
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Черногория
0
Чехия
3
был в запасе