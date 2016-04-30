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Дориан Кэдди
№36
Нападающий
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
15:00
Нант
1 : 0
Ницца
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
15:00
был в запасе
Нант
1
Ницца
0
был в запасе
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 90' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 90' - 90'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
Ницца
3 : 0
Ренн
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
минуты: 90' - 90'
Ницца
3
Ренн
0
минуты: 90' - 90'
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
Ницца
0 : 2
Бастия
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Ницца
0
Бастия
2
был в запасе
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
минуты: 59' - 90'
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 59' - 90'
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
Ницца
1 : 1
Марсель
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
1
был в запасе
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
16:00
Монако
1 : 0
Ницца
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
16:00
минуты: 83' - 90'
Монако
1
Ницца
0
минуты: 83' - 90'
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Ницца
1 : 0
Тулуза
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 65'
Ницца
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 65'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
Кан
2 : 0
Ницца
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Кан
2
Ницца
0
минуты: 1' - 70'
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ницца
2
Лорьян
1
был в запасе
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
Ницца
2 : 1
Анжер
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Ницца
2
Анжер
1
был в запасе