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Лента
Матч-центр
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Ричард О'Доннелл
№12
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
Флитвуд
0 : 1
Бристоль Сити
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
был в запасе
Флитвуд
0
Бристоль Сити
1
был в запасе
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
Бристоль Сити
0 : 0
Флитвуд
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 45' - 90'
Бристоль Сити
0
Флитвуд
0
минуты: 45' - 90'