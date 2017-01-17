Ричард О'Доннелл
№12
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
Флитвуд
0 : 1
Бристоль Сити
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
был в запасе
Флитвуд
0
Бристоль Сити
1
был в запасе
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 18:00
Бристоль Сити
0 : 0
Флитвуд
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 45' - 90'
Бристоль Сити
0
Флитвуд
0
минуты: 45' - 90'