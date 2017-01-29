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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джеймс Уэйр
№17
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
Фулхэм
4 : 1
Халл Сити
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
был в запасе
Фулхэм
4
Халл Сити
1
был в запасе
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
Халл Сити
2 : 0
Суонси
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Суонси
0
был в запасе