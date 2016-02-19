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Антони Раньери
№35
Нападающий
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
90'
90'
90'
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
минуты: 88' - 90'
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 88' - 90'
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ницца
2
Лорьян
1
был в запасе
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
Ницца
2 : 1
Анжер
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Ницца
2
Анжер
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Ницца
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Лилль
1
Ницца
1
минуты: 88' - 90'