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Оливер Крагль
№11
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2015/2016
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
Милан
1 : 0
Кротоне
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Милан
1
Кротоне
0
был в запасе
29.12.2017
29 дек. 2017
пт
22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017
29 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
14:30
был в запасе
Лацио
4
Кротоне
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
1 : 1
Кротоне
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
СПАЛ
1
Кротоне
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Кротоне
2 : 0
Беневенто
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
2
Беневенто
0
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Аталанта
5
Кротоне
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Кротоне
0 : 2
Интер
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Кротоне
0
Интер
2
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Кальяри
1 : 0
Кротоне
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
1
Кротоне
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
Кротоне
0 : 0
Верона
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Кротоне
0
Верона
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Кротоне
0 : 3
Милан
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Кротоне
0
Милан
3
был в запасе