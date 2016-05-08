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Маурисио Куэро
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
8.05.2016
8 мая 2016
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Атлетико
8.05.2016
8 мая 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 45'
Леванте
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 45'
2.05.2016
2 мая 2016
пн
21:30
Малага
3 : 1
Леванте
2.05.2016
2 мая 2016
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Малага
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Атлетик
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 62'
Леванте
2
Атлетик
2
минуты: 1' - 62'
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
22:00
Гранада
5 : 1
Леванте
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
22:00
минуты: 45' - 90'
Гранада
5
Леванте
1
минуты: 45' - 90'
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
Леванте
2 : 1
Эспаньол
82'
82'
82'
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 61' - 90'
Леванте
2
Эспаньол
1
минуты: 61' - 90'
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
23:05
Бетис
1 : 0
Леванте
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
23:05
был в запасе
Бетис
1
Леванте
0
был в запасе
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
21:30
Леванте
0 : 0
Спортинг
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
21:30
минуты: 74' - 90'
Леванте
0
Спортинг
0
минуты: 74' - 90'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:30
Депортиво
2 : 1
Леванте
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:30
минуты: 88' - 90'
Депортиво
2
Леванте
1
минуты: 88' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:00
был в запасе
Леванте
1
Валенсия
0
был в запасе
6.03.2016
6 марта 2016
вс
20:15
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
6.03.2016
6 марта 2016
вс
20:15
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
2.03.2016
2 марта 2016
ср
23:00
Леванте
1 : 3
Реал
2.03.2016
2 марта 2016
ср
23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал
3
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
14:00
Вильярреал
3 : 0
Леванте
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
14:00
минуты: 54' - 90'
Вильярреал
3
Леванте
0
минуты: 54' - 90'
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Леванте
3 : 0
Хетафе
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
минуты: 86' - 90'
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 86' - 90'
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
был в запасе
Эйбар
2
Леванте
0
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:00
Леванте
0 : 2
Барселона
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:00
минуты: 78' - 90'
Леванте
0
Барселона
2
минуты: 78' - 90'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
Севилья
3 : 1
Леванте
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
минуты: 70' - 90'
Севилья
3
Леванте
1
минуты: 70' - 90'
25.01.2016
25 янв. 2016
пн
22:30
Леванте
3 : 2
Лас-Пальмас
25.01.2016
25 янв. 2016
пн
22:30
был в запасе
Леванте
3
Лас-Пальмас
2
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
Сельта
4 : 3
Леванте
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 1' - 56'
Сельта
4
Леванте
3
минуты: 1' - 56'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 60'
Леванте
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 60'