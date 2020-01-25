Конор Таунсенд
№14
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 марта 1993 (27) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 1
Вест Бромвич
9'
9'
9'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
9'
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'