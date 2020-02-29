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Лента
Матч-центр
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Че Адамс
№9
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 июля 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе