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Лента
Матч-центр
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Джордж Лонг
№12
Вратарь
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 нояб. 1993 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
был в запасе