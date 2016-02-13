Джэр Парфитт-Уильямс
№40
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 2
Вест Хэм
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Норвич Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Хэм
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Вест Хэм
1
был в запасе