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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джэр Парфитт-Уильямс
№40
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 2
Вест Хэм
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Норвич Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Хэм
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Вест Хэм
1
был в запасе