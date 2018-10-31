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Лента
Матч-центр
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Яннес Хорн
№21
Защитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 февр. 1997 (23) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Кельн
1(5) : 1(6)
Шальке-04
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
был в запасе
Кельн
1(5)
Шальке-04
1(6)
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Динамо
1 : 9
Кельн
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Кельн
9
минуты: 1' - 90'