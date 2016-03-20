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Матч-центр
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Вилфрид Заибо
№29
Полузащитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
20.03.2016
20 марта 2016
вс
20:15
Валенсия
0 : 2
Сельта
20.03.2016
20 марта 2016
вс
20:15
был в запасе
Валенсия
0
Сельта
2
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 76'
Бетис
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 76'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
20:15
Депортиво
1 : 1
Валенсия
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
20:15
минуты: 1' - 60'
Депортиво
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 60'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
Валенсия
2 : 2
Райо Вальекано
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
был в запасе
Валенсия
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Валенсия
2
Хетафе
2
был в запасе