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Жан Эмброуз
№34
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 4
Бордо
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Бордо
4
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Бордо
4
Ренн
0
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Нант
2 : 2
Бордо
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Нант
2
Бордо
2
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе