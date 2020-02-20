Максимилиан Вебер
№39
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 февр. 1998 (22) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'