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Лента
Матч-центр
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Максимилиан Вебер
№39
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 февр. 1998 (22) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'