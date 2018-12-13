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Эрленд Даль Рейтан
№35
Защитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
11 сент. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2015/2016
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
РБ Лейпциг
1 : 1
Русенборг
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Русенборг
0 : 1
Селтик
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Русенборг
0
Селтик
1
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Русенборг
2 : 5
Зальцбург
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
2
Зальцбург
5
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Зальцбург
3 : 0
Русенборг
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Зальцбург
3
Русенборг
0
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Русенборг
1 : 3
РБ Лейпциг
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 62' - 90'
Русенборг
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 62' - 90'