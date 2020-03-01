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Жюль Кунде
№4
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 нояб. 1998 (21) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
75'
56'
75'
56'
75'
56'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
75'
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Севилья
2
Эспаньол
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Сельта
2
Севилья
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Севилья
2
Гранада
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Вильярреал
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
10'
10'
10'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Севилья
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
76'
76'
76'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Барселона
4 : 0
Севилья
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Барселона
4
Севилья
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе
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