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Матч-центр
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Вилфрид Каптум
№34
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Камерун
Дата рождения
7 июля 1996 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
74'
74'
74'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Атлетик
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 61' - 90'
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 61' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Вальядолид
2
был в запасе