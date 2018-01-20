Начо Жиль
№33
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:45
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:45
Депортиво
1 : 2
Валенсия
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:45
был в запасе
Депортиво
1
Валенсия
2
был в запасе
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:15
Валенсия
2 : 1
Жирона
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:15
был в запасе
Валенсия
2
Жирона
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:15
Валенсия
0 : 1
Вильярреал
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:15
был в запасе
Валенсия
0
Вильярреал
1
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
Эйбар
2 : 1
Валенсия
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2017 9 дек. 2017 сб 22:45
Валенсия
2 : 1
Сельта
9.12.2017 9 дек. 2017 сб 22:45
был в запасе
Валенсия
2
Сельта
1
был в запасе
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 18:15
Хетафе
1 : 0
Валенсия
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 18:15
был в запасе
Хетафе
1
Валенсия
0
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 22:45
Валенсия
1 : 1
Барселона
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 22:45
был в запасе
Валенсия
1
Барселона
1
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 15:00
Валенсия
3 : 0
Леганес
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 15:00
был в запасе
Валенсия
3
Леганес
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 14:00
Алавес
1 : 2
Валенсия
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Алавес
1
Валенсия
2
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
был в запасе
Валенсия
4
Севилья
0
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
Бетис
3 : 6
Валенсия
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
был в запасе
Бетис
3
Валенсия
6
был в запасе
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 19:30
Валенсия
3 : 2
Атлетик
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 19:30
был в запасе
Валенсия
3
Атлетик
2
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 23:15
Реал
2 : 2
Валенсия
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 23:15
минуты: 83' - 90'
Реал
2
Валенсия
2
минуты: 83' - 90'
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 23:15
Валенсия
1 : 0
Лас-Пальмас
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 23:15
минуты: 73' - 90'
Валенсия
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 73' - 90'