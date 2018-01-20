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Начо Жиль
№33
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:45
Депортиво
1 : 2
Валенсия
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Депортиво
1
Валенсия
2
был в запасе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:15
Валенсия
2 : 1
Жирона
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:15
был в запасе
Валенсия
2
Жирона
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:15
Валенсия
0 : 1
Вильярреал
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:15
был в запасе
Валенсия
0
Вильярреал
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
Эйбар
2 : 1
Валенсия
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:45
Валенсия
2 : 1
Сельта
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:45
был в запасе
Валенсия
2
Сельта
1
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
18:15
Хетафе
1 : 0
Валенсия
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
18:15
был в запасе
Хетафе
1
Валенсия
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
Валенсия
1 : 1
Барселона
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
22:45
был в запасе
Валенсия
1
Барселона
1
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
15:00
Валенсия
3 : 0
Леганес
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Валенсия
3
Леганес
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
14:00
Алавес
1 : 2
Валенсия
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Алавес
1
Валенсия
2
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
был в запасе
Валенсия
4
Севилья
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
Бетис
3 : 6
Валенсия
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
был в запасе
Бетис
3
Валенсия
6
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
19:30
Валенсия
3 : 2
Атлетик
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
19:30
был в запасе
Валенсия
3
Атлетик
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
23:15
Реал
2 : 2
Валенсия
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
23:15
минуты: 83' - 90'
Реал
2
Валенсия
2
минуты: 83' - 90'
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
23:15
Валенсия
1 : 0
Лас-Пальмас
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
23:15
минуты: 73' - 90'
Валенсия
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 73' - 90'