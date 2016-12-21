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Антони Ламонж
№1
Вратарь
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
ПСЖ
5 : 0
Лорьян
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
ПСЖ
5
Лорьян
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
3
Лорьян
2
был в запасе
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
22:00
Анжер
2 : 2
Лорьян
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Анжер
2
Лорьян
2
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лорьян
2 : 1
Ренн
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
был в запасе
Лорьян
2
Ренн
1
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Метц
3
Лорьян
3
был в запасе
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
21:00
Лорьян
0 : 3
Монако
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
21:00
был в запасе
Лорьян
0
Монако
3
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 2
Нант
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Нант
2
был в запасе