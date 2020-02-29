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Матч-центр
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Ронаэль Пьерр-Габриэль
№18
Защитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 июня 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 0
Падерборн
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
65'
65'
65'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
4
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
10'
10'
10'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Байер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Майнц
2 : 3
Унион
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Унион
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
84'
84'
84'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Шальке-04
2
Майнц
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Герта
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
2
Герта
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Бавария
6 : 1
Майнц
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
6
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
3 : 0
Майнц
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
3
Майнц
0
был в запасе