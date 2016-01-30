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Керим Джаролус
№25
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
Штутгарт
2 : 1
Гамбург
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
был в запасе
Штутгарт
2
Гамбург
1
был в запасе
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
Гамбург
1 : 2
Бавария
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Гамбург
1
Бавария
2
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Гамбург
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Гамбург
3
был в запасе