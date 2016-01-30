Керим Джаролус
№25
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:30
Штутгарт
2 : 1
Гамбург
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:30
был в запасе
Штутгарт
2
Гамбург
1
был в запасе
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
Гамбург
1 : 2
Бавария
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
был в запасе
Гамбург
1
Бавария
2
был в запасе
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Гамбург
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Вердер
1
Гамбург
3
был в запасе