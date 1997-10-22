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Лента
Матч-центр
Моя команда
Вацлав Черны
№32
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Чехия
Дата рождения
17 окт. 1997 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Утрехт
1
Зриньски
1
минуты: 1' - 90'