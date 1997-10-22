Вацлав Черны
№32
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Чехия
Дата рождения
17 окт. 1997 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Утрехт
1
Зриньски
1
минуты: 1' - 90'