Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Тосин Адарабиойо
№53
Защитник
Подписаться
Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 сент. 1997 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90'