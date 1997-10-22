Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Адемола Лукман
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 окт. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
1.06.2020
1 июня 2020
пн
21:30
Кельн
2 : 4
РБ Лейпциг
1.06.2020
1 июня 2020
пн
21:30
был в запасе
Кельн
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
27.05.2020
27 мая 2020
ср
19:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Герта
27.05.2020
27 мая 2020
ср
19:30
минуты: 58' - 90'
РБ Лейпциг
2
Герта
2
минуты: 58' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
минуты: 70' - 90'
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 70' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
минуты: 46' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Вердер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Вердер
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 82' - 90'
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
минуты: 82' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Унион
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Фортуна
0 : 3
РБ Лейпциг
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Герта
2 : 4
РБ Лейпциг
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Герта
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Вольфсбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Байер
1 : 1
РБ Лейпциг
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Шальке-04
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Шальке-04
3
был в запасе
Показать все игры