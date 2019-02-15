Адальберто Пеньяранда
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
31 мая 1997 (23) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Уотфорд
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:45
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
0
Уотфорд
1
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Уотфорд
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Уотфорд
2
был в запасе
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 17:00
Уокинг
0 : 2
Уотфорд
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Уокинг
0
Уотфорд
2
минуты: 1' - 90'