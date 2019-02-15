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Лента
Матч-центр
Моя команда
Адальберто Пеньяранда
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
31 мая 1997 (23) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Уотфорд
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
0
Уотфорд
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Уотфорд
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Уотфорд
2
был в запасе
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
Уокинг
0 : 2
Уотфорд
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Уокинг
0
Уотфорд
2
минуты: 1' - 90'