Рафаэль Мир
№9
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
Суонси
2 : 1
Вулверхэмптон
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Суонси
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Суонси
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Суонси
0
был в запасе