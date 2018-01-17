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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рафаэль Мир
№9
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
Суонси
2 : 1
Вулверхэмптон
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Суонси
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Суонси
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Суонси
0
был в запасе