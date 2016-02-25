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Андрей Коробенко
№58
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
Шальке-04
0 : 3
Шахтер
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
был в запасе
Шальке-04
0
Шахтер
3
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Шахтер
0 : 0
Шальке-04
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
был в запасе
Шахтер
0
Шальке-04
0
был в запасе