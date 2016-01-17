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Кристиан Д'Урсо
№53
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Рома
1
Верона
1
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Кьево
3 : 3
Рома
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Кьево
3
Рома
3
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Наполи
0
Рома
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:00
Болонья
2 : 2
Рома
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:00
был в запасе
Болонья
2
Рома
2
был в запасе