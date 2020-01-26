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Шон Госс
№10
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 окт. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
30'
30'
30'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
48'
48'
48'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
48'
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'