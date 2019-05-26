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Максим Едапин
№95
Вратарь
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 апр. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 76' - 90'
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 76' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Енисей
2
Динамо
2
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Енисей
0
Краснодар
4
был в запасе
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
был в запасе
Енисей
3
Анжи
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Енисей
1
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
был в запасе
Енисей
2
Оренбург
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Спартак
2
Енисей
0
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
был в запасе
Енисей
0
Уфа
0
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Урал
3
Енисей
2
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
был в запасе
Енисей
1
Рубин
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ростов
1
был в запасе